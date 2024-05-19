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Мотоциклист погиб в результате ДТП в Полянах

Автор: 7info

Опубликовано

19 мая около 15:00 в Рязанском районе, в селе Поляны, возле дома 25а по улице Терехина, произошла авария. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, 42-летний местный житель, управляя мотоциклом «Кавасаки», столкнулся с автомобилем «Ваз». За рулём автомобиля находился 42-летний житель того же района.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Полянах

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