В Рязани встретили Казанский образ Божией Матери

Воскресным утром 19 мая рязанцы собрались в Кремле, куда в этот день был принесен Казанский образ Божией Матери, в остальное время пребывающий в Казанском соборе на Красной площади Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Святыню встречали митрополит Рязанский и Михайловский Марк, губернатор Рязанской области Павел Малков, духовенство, миряне, в том числе представители различных ведомств, курсанты Академии ФСИН, Десантного училища, студенты других вузов.

В Рождественском кафедральном соборе перед образом Пресвятой Богородицы были совершены соборные молитвы.

Святыня будет пребывать в регионе до вечера 20 мая. Оба дня в соборе будут служиться молебны с пением акафиста в 10.30, 12.00, 13.30, 15.00.

В 17.00 — начало вечерних богослужений, в 18.30 20 мая пройдут проводы святыни.