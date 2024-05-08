Среда, 8 мая, 2024

Из-за непогоды рязанские аграрии снизили темпы посевной

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/ryazagro

В Рязанской области сельхозпредприятия и фермеры снизили темпы посевных работ. Об этом 8 мая сообщил региональный минсельхоз.

На сегодняшний день аграрии посеяли ячмень, горох, чечевицу, пшеницу, овёс на площади 277 тыс. га, что составляет 77% плана. Также продолжается сев сахарной свёклы, многолетних и однолетних трав, подсолнечника, рапса, сои, кукурузы на зерно и на корм, овощей и картофеля.

Отмечено, что в этом году ожидается, что общая посевная площадь в регионе с учётом озимых, яровых и многолетних достигнет 1 млн 130 тысяч гектаров. Это рекордное значение за четверть века.

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