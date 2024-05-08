Новые автобусы в Рязани будут работать на трёх маршрутах

В этом году автобусный парк УРТ пополнился 28 новыми машинами. В марте текущего года в МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» поступили 8 автобусов на газомоторном топливе, которые были приобретены в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». В мае поступило ещё 20 новых автобусов большого класса на дизельном топливе по программе Фонда национального благосостояния.

Все транспортные средства, находящиеся на территории МУП «УРТ», были брендированы. Они заменят устаревший и изношенный транспорт на маршруте № 7 и позволят сократить интервалы движения автобусов на маршрутах № 6 и 20.

Михаил Ромодин, заместитель главы администрации, отметил: «На сегодняшний день автобусный парк обновлён на 85%. Однако мы продолжаем участвовать в федеральных программах, чтобы довести состояние парка до соответствия всем требованиям».

Новые автобусы оснащены низкопольными платформами, облегчающими передвижение маломобильных граждан, системой «Антисон» для водителей, камерами видеонаблюдения, местами для пожилых людей и собак-поводырей.

Минтранс Рязанской области совместно с администрацией города Рязани прорабатывает вопрос дальнейшего участия в федеральной программе «Развитие городского наземного электрического транспорта». Это позволит планомерно обновлять троллейбусный парк МУП города Рязани «УРТ» до 2030 года, а также проводить ремонт контактных сетей троллейбусов с возможностью приобретения специализированной техники для своевременного и качественного обслуживания.