Среда, 8 мая, 2024

Новые автобусы в Рязани будут работать на трёх маршрутах

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: администрация Рязани

В этом году автобусный парк УРТ пополнился 28 новыми машинами. В марте текущего года в МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» поступили 8 автобусов на газомоторном топливе, которые были приобретены в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». В мае поступило ещё 20 новых автобусов большого класса на дизельном топливе по программе Фонда национального благосостояния.

Все транспортные средства, находящиеся на территории МУП «УРТ», были брендированы. Они заменят устаревший и изношенный транспорт на маршруте № 7 и позволят сократить интервалы движения автобусов на маршрутах № 6 и 20.

Михаил Ромодин, заместитель главы администрации, отметил: «На сегодняшний день автобусный парк обновлён на 85%. Однако мы продолжаем участвовать в федеральных программах, чтобы довести состояние парка до соответствия всем требованиям».

Новые автобусы оснащены низкопольными платформами, облегчающими передвижение маломобильных граждан, системой «Антисон» для водителей, камерами видеонаблюдения, местами для пожилых людей и собак-поводырей.

Новые автобусы в Рязани будут работать на трёх маршрутах
Новые автобусы в Рязани будут работать на трёх маршрутах
Новые автобусы в Рязани будут работать на трёх маршрутах

Минтранс Рязанской области совместно с администрацией города Рязани прорабатывает вопрос дальнейшего участия в федеральной программе «Развитие городского наземного электрического транспорта». Это позволит планомерно обновлять троллейбусный парк МУП города Рязани «УРТ» до 2030 года, а также проводить ремонт контактных сетей троллейбусов с возможностью приобретения специализированной техники для своевременного и качественного обслуживания.

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