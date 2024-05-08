Среда, 8 мая, 2024

В Пронске четверо мужчины спасли двух людей из огня

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

В Пронске на улице Евгения Коняева загорелся многоквартирный жилой дом, который был признан аварийным. Об этом пишет ИД «Пресса».

Еще до приезда пожарных четверо прончан вытащили из горящего дома женщину и помогли выбраться мужчине. Названы имена неравнодушных мужчин: это Вениамин Кульчихин, Александр Отставных, Сергей Луканцов и Александр Лытаев.

Вениамин Кульчихин рассказал, что увидел полыхающую террасу. «Сильный ветер разносил клубы дыма по всей округе. Кто-то сказал, что в доме есть люди. Мне пришлось разбить окно и запрыгнуть внутрь. В дыму я увидел женщину, которая уже подползла к окну», — вспоминает он.

Затем на помощь Вениамину пришел Сергей Луканцов. Вместе они вытолкнули женщину в окно, где ее подхватил Александр Отставных. Она рассказала, что в доме остался человек. На этот раз в окно залез Александр Лытаев. В дыму он разглядел мужчину, который продвигался к окну.

Пожарные справились с огнем в течение 15 минут. Сообщается, что сам дом не пострадал, сгорела только терраса.

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