В Рязани затопило дорогу на проезде Шабулина

В Рязани на проезде Шабулина затопило дорогу. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
О затоплении участка дороги стало известно в среду, 8 мая.
Автор ролика уточняет, что потоп произошел напротив завода «Красное знамя».
В Рязани на проезде Шабулина затопило дорогу. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
О затоплении участка дороги стало известно в среду, 8 мая.
Автор ролика уточняет, что потоп произошел напротив завода «Красное знамя».
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