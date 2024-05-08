Среда, 8 мая, 2024

В Рязани затопило дорогу на проезде Шабулина

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Рязани на проезде Шабулина затопило дорогу. Видео опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

О затоплении участка дороги стало известно в среду, 8 мая.

Автор ролика уточняет, что потоп произошел напротив завода «Красное знамя».

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