В шоу-бизнесе активно обсуждают выступление Наташи Королёвой на концерте ко Дню Победы, который прошёл в Кремле. Певица, известная как «русалка», в очередной раз продемонстрировала свою приверженность России. Она вышла на сцену с Георгиевской лентой на груди и сердечно поздравила ветеранов, пишет «Московский комсомолец».

Патриотическую тему поддержал и её супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан. В социальных сетях он высказался об инаугурации Владимира Путина.

«Владимир Владимирович — мой президент! Горжусь им и желаю ему максимум здоровья и человеческого счастья», — заявил артист.

С первых дней Сергей поддерживает российских военных, участвующих в специальной военной операции. После патриотического выступления Королёвой в Кремле он заявил, что враг скоро будет разгромлен.

«Вся фашистская свора пусть корчится от злобы и зависти, — продолжил Сергей. — И раз не хотите жить по-хорошему, даже не сомневайтесь: ваш конец уже близок».