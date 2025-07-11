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Власть и политика

Составлен портрет кандидата в депутаты Рязанской облдумы, партии подают документы

Алексей Самохин

В Рязанской области активно продолжается подготовка к выборам депутатов регионального парламента, которые намечены на 12-14 сентября. О том, что сделано, рассказываем в дайджесте новостей от Избирательной комиссии Рязанской области.

Комиссия составила портрет кандидата в депутаты Рязанской областной Думы.

Кандидат в депутаты областной Думы — это гражданин Российской Федерации, который претендует на избрание в законодательный орган субъекта РФ — Рязанскую областную Думу. Чтобы стать кандидатом, необходимо соответствовать требованиям законодательства и пройти процедуру выдвижения и регистрации.

Кандидатом может стать любой гражданин России:

достигший 21 года на день голосования;

обладающий активным избирательным правом;

постоянно проживающий на территории Российской Федерации.

Выдвижение не зависит от:

пола, национальности и происхождения;

места жительства, отношения к религии и убеждений;

принадлежности к общественным объединениям.

Кто не может быть кандидатом в депутаты?

Не допускаются к выдвижению:

граждане, признанные судом недееспособными;

находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления;

лица, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство в другой стране.

Какие есть способы выдвижения кандидатов в депутаты?

Самовыдвижение — кандидату необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку.

Выдвижение избирательными объединениями (политическими партиями).

Кандидатам, выдвинутым от политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе РФ или в Рязанской областной Думе, не требуется сбор подписей. Кандидатам, выдвинутым от других партий, подписание обязательно.

Избирательные объединения имеют право выдвигать кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы как по одномандатным избирательным округам, так и по единому избирательному округу.

Представители Избирком посетили конференции и общие собрания политических партий 

С 4 по 6 июля представители комиссии следили за выдвижением кандидатов от партий: «РОДИНА», «Справедливая Россия–Патриоты–За Правду», ЛДПР и КПРФ.

Партии подают документы для участия в выборах

«Новые люди» подали документы в Избирательную комиссию Рязанской области. 

Партия стала первой, кто подал документы для регистрации списка кандидатов в депутаты  по единому избирательному округу.

ЛДПР подала в Избирательную комиссию Рязанской области документы для заверения списка кандидатов на выборы депутатов областной Думы восьмого созыва.

«Единая Россия» подала в облизбирком списки кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы.

Не только в Рязани

9 июля в Саратове прошло Всероссийское совещание председателей избирательных комиссий.  Обсуждались задачи к ЕДГ–2025, внедрение цифровых решений. В пленарном заседании принял участие председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко.

Выборы депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва состоятся 12, 13 и 14 сентября 2025 года в рамках единого дня голосования.

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