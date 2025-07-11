Составлен портрет кандидата в депутаты Рязанской облдумы, партии подают документы

В Рязанской области активно продолжается подготовка к выборам депутатов регионального парламента, которые намечены на 12-14 сентября. О том, что сделано, рассказываем в дайджесте новостей от Избирательной комиссии Рязанской области.
Комиссия составила портрет кандидата в депутаты Рязанской областной Думы.
Кандидат в депутаты областной Думы — это гражданин Российской Федерации, который претендует на избрание в законодательный орган субъекта РФ — Рязанскую областную Думу. Чтобы стать кандидатом, необходимо соответствовать требованиям законодательства и пройти процедуру выдвижения и регистрации.
Кандидатом может стать любой гражданин России:
достигший 21 года на день голосования;
обладающий активным избирательным правом;
постоянно проживающий на территории Российской Федерации.
Выдвижение не зависит от:
пола, национальности и происхождения;
места жительства, отношения к религии и убеждений;
принадлежности к общественным объединениям.
Кто не может быть кандидатом в депутаты?
Не допускаются к выдвижению:
граждане, признанные судом недееспособными;
находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления;
лица, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство в другой стране.
Какие есть способы выдвижения кандидатов в депутаты?
Самовыдвижение — кандидату необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку.
Выдвижение избирательными объединениями (политическими партиями).
Кандидатам, выдвинутым от политических партий, имеющих фракции в Государственной Думе РФ или в Рязанской областной Думе, не требуется сбор подписей. Кандидатам, выдвинутым от других партий, подписание обязательно.
Избирательные объединения имеют право выдвигать кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы как по одномандатным избирательным округам, так и по единому избирательному округу.
Представители Избирком посетили конференции и общие собрания политических партий
С 4 по 6 июля представители комиссии следили за выдвижением кандидатов от партий: «РОДИНА», «Справедливая Россия–Патриоты–За Правду», ЛДПР и КПРФ.
Партии подают документы для участия в выборах
«Новые люди» подали документы в Избирательную комиссию Рязанской области.
Партия стала первой, кто подал документы для регистрации списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу.
ЛДПР подала в Избирательную комиссию Рязанской области документы для заверения списка кандидатов на выборы депутатов областной Думы восьмого созыва.
«Единая Россия» подала в облизбирком списки кандидатов в депутаты Рязанской областной Думы.
Не только в Рязани
9 июля в Саратове прошло Всероссийское совещание председателей избирательных комиссий. Обсуждались задачи к ЕДГ–2025, внедрение цифровых решений. В пленарном заседании принял участие председатель Избирательной комиссии Рязанской области Андрей Сидоренко.
Выборы депутатов Рязанской областной Думы восьмого созыва состоятся 12, 13 и 14 сентября 2025 года в рамках единого дня голосования.