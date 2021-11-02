Назван главный нарушитель среди сервисов такси в Рязанской области

В октябре сотрудники регионального Минтранса совместно с полицейскими проверяли работу сервисов такси в Рязанской области. Результаты проверок опубликовал сайт ведомства.

Среди нарушений специалисты выявили следующие:

в Новомичуринске, Скопине и Рязани услуги такси оказывались без специального разрешения;

на автомобилях отсутствовали цветографические схемы и опознавательные фонари;

опознавательные фонари были установлены незаконно.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в сервисе «Яндекс Такси» – 6.