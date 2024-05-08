16 коров погибли во время пожара в Ряжском округе

В селе Чиркова Ряжского округа 8 мая, примерно в 0 часов 30 минут, произошел пожар на ферме. Об этом пишет ИД «Пресса».

По предварительной информации, возгорание началось в производственном помещении на животноводческом комплексе. Огонь перекинулся на коровники. Сотрудники успели эвакуировать более 400 коров, однако 16, по предварительным данным, спасти не удалось.

На место происшествия выехали восемь спасателей ПСЧ № 29 города Ряжска и три автоцистерны. Общая площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Тушить огонь препятствовал сильный ветер.

Причины пожара сейчас выясняют.