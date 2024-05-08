Среда, 8 мая, 2024

Программу празднования 9 мая опубликовала администрация Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Администрация Рязани опубликовала программу празднования 9 мая.

В этом году в День Победы в городе не будет традиционного парада, рязанцы не увидят вечерний салют. Тем не менее, горожан ждёт несколько интересных мероприятий.

Одной из главных площадок станет Кремлёвский сквер, где для рязанцев пройдут народные гуляния «Парк Победы». О них 7info подробно рассказывает здесь.

С 13 до 16 часов в Лесопарке пройдёт фестиваль «Мы помним, мы гордимся».

В Зелёном театре ЦПКиО с 18 до 20 часов запланирован праздничный концерт «Навстречу Победе».

Также праздничные мероприятия пройдут перед ДК «Приокский» и КДЦ «Октябрь» в Дашково-Песочне.

Ну и, конечно, запланировано одно из самых зрелищных и любимых рязанцами событий — встреча курсантов десантного училища, которые вернутся с Парада Победы в Москве.

Рязанских десантников можно будет увидеть на площади Победы, а затем и на Первомайском проспекте. Шествие запланировано с 18 до 19 часов.

9 мая в Рязани

Возрастное ограничение 6+

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