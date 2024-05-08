Среда, 8 мая, 2024

9 мая в Рязани пройдут народные гуляния «Парк Победы»

Автор: 7info

Опубликовано

9 мая в Кремлёвском парке Рязани пройдут народные гуляния «Парк Победы» — одно из самых любимых мероприятий у жителей города. Каждый раз организаторы мероприятия стараются сделать его интересным для каждого.

Здесь будут интерактивные площадки от общественных объединений, выставки, арт-объекты, кинопросмотр, концерты, иммерсивный театр.

Каждый сможет принять участие во всём, в том числе в Бале Победы, в хоре на главной сцене, с 14:00 8 мая в парке будет установлена Стена памяти, где рязанцы смогут разместить портреты своих героев.

В этом году слоган «Парка Победы» — Помня прошлое.

Парк работает 9 мая с 11:00 до 18:00.

Возрастное ограничение: 0+.

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