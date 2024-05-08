8 мая Луна начала свой новый месячный цикл — открывает он новолуньем в знаке Тельца. Это небесное явление произошло в 06:22 по московскому времени.

Экстрасенс и астролог Мирослава Буш рассказала Woman.ru, чего нам стоит ожидать в ближайшее время.

В мире астрологии новолуние считается идеальным временем для начинаний, обновления и постановки намерений. Телец — особый знак, который будет покровительствовать этим начинаниям. Это значит, что с 8 мая открывается новая страница космической энергии.

В этот период лучше всего сконцентрировать своё внимание на материальных аспектах жизни и чувствах. Вот как можно использовать эту фазу Луны, чтобы улучшить свою жизнь и избежать потенциальных препятствий:

Следующие шесть месяцев после новолуния могут стать исключительно продуктивным периодом. Во время нового лунного месяца воцарится стабильность, защищённость и безопасность.

Тельцом управляет Венера, которая побуждает нас предаваться чувственным удовольствиям и наслаждаться простыми радостями жизни. Не отказывайтесь от этого и побалуйте свои чувства, наслаждаясь вкусными блюдами.

Поскольку Телец управляется Венерой, планетой любви и богатства, самое время переосмыслить свои финансовые цели. Создайте план экономии или инвестирования, который поможет вам укрепить своё материальное положение.

Телец ценит комфорт и удовольствие. Используйте энергию новолуния для ухода за своим телом и душой. Побалуйте себя массажем, расслабляющей ванной или сеансом ароматерапии.

Новолуние — это время для засеивания семян будущих начинаний. Подумайте о долгосрочных проектах и задачах, которые вы хотели бы начать, и предпринимайте первые шаги в их реализации.

Телец известен своей практичностью. Под его влиянием стоит строить реалистичные планы и избегать нереальных ожиданий. Оставайтесь сосредоточенными и приземлёнными в своих стремлениях.

Наступает период перемен — что принесёт новолуние в Тельце 8 мая?

Избыточное упорство — Телец может быть упрямым. Будьте открыты для новых идей и подходов, не держитесь за устаревшие методы, если они не работают.

Материализм — пока вы стремитесь к финансовой стабильности, не позволяйте материальным желаниям затмить духовные ценности и личные отношения.

Леность — Телец любит комфорт, но новолуние — это не время для бездействия. Используйте эту энергию, чтобы активизировать себя и двигаться вперёд.

Новолуние в Тельце открывает перед нами врата земной мудрости и призывает к действию. Это время, когда мы можем посеять семена, которые прорастут в грядущие месяцы. Пусть ваша работа будет продуктивной, а планы — осуществимыми. И пусть каждый шаг, сделанный в этот период, приведёт вас к обогащению как внешнего, так и внутреннего мира.