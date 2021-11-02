Рязанский губернатор поручил провести торги на ремонт дорог и социальных объектов как можно раньше

2 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседания правительства, в ходе которого обсудил с подчинёнными работу над проектом трёхлетнего бюджета.

Проект бюджета уже сформирован, его направили на рассмотрение в Рязанскую областную думу. В документе учтены различные предложения и инициативы рязанцев. В основном они касаются социальной сферы и создания современной инфраструктуры.

Уже понятен размер ассигнований, предусмотренных на развитие той или иной отрасли. В первую очередь говорю о ремонте дорог. Эту проблему жители региона назвали наиболее острой, и решать ее следует оперативно и качественно, — сказал губернатор.

Он отметил, что ремонтные работы нужно начинать весной, как только наладится погода. Своевременно необходимо проводить строительство и ремонт объектов соцсферы. Глава региона добавил, что недопустимо выходить на «нулевой цикл» в ноябре.

В связи с этим ставлю задачу. Уже сейчас каждая отрасль, каждое министерство должны быть максимально готовы к проведению торгов, — отметил он.

Так, торги ответственным лицам необходимо проводить как можно раньше и в сжатые сроки. При этом необходимо анализировать факторы, которые мешают своевременной сдаче объектов.