В Рязани в Академии ФСИН России провели военно-историческую реконструкцию

В среду, 8 мая, на плацу Академии ФСИН России провели военно-историческую реконструкцию, где показали фрагмент из жизни первых женщин-снайперов, Героев Советского Союза Натальи Ковшовой и Марии Поливановой.

Наташе Ковшовой к началу войны было всего 20 лет, а ее подруге — 18. По некоторым сведениям, Наталья Ковшова лично уничтожила 167 солдат и офицеров вермахта, Мария Поливанова – около 140. 13 августа 1942 года приказом по войскам Северо-Западного фронта красноармейцы Наталья Ковшова и Мария Поливанова были награждены орденами Красной Звезды.

«На сегодняшний день очень важно патриотическое воспитание, поэтому, начиная с первых дней обучения, в нашем учебном заведении курсанты сразу включаются в патриотическую составляющую. В процессе обучения все дни воинской славы у нас отмечаются в виде викторин, научных конференций, творческих номеров. Каждый день воинской славы вызывает неподдельный интерес у тех курсантов, которые вновь прибыли», — сказал генерал-майор внутренней службы, начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк.

После военно-исторической реконструкции гости мероприятия посмотрели показательные выступления взвода девушек-барабанщиц и группы быстрого реагирования академии, а также понаблюдали за традиционными соревнованиями «Силовой экстрим». В конце зрители смогли насладиться солдатской кашей и сладким чаем, приготовленным на полевой кухне.