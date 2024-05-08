Телемарафон «Моя семья — моя Победа» посмотрели более 8,5 тыс человек

В Рязани 7 мая прошел телемарафон «Моя семья — моя Победа». На площадке перед МКЦ развернулась студия, гостями которой стали известные люди региона, общественные и культурные деятели, педагоги и активисты школьных музеев боевой славы, поэты, музыканты, артисты.

Всех гостей объединила тема сохранения исторической памяти и предвосхищение нашего главного праздника — Дня Победы!

Звучали военные песни и стихи, воспоминания о родственниках-фронтовиках, рассказы о школьных музеях, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. Также прозвучали истории акции #СвидетелиПорыОгневой, которая в преддверии Дня Победы проводится в на сайте 7info.

Телемарафон посмотрели более 8,5 тыс человек. Сейчас он доступен в записи.