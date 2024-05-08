Раскрыта суть новой стратегии НАТО по Украине

Александр Перенджиев, военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, заявил в интервью NEWS.ru, что НАТО собирается участвовать в военном конфликте на Украине в качестве теневого спонсора.

По мнению эксперта, Альянс уже оказывает негласную поддержку Украине. В будущем на стороне ВСУ могут появиться натовские военнослужащие, которые будут участвовать в боевых действиях, но без официального статуса. Это можно представить как просьбу украинского народа о помощи.

Перенджиев также отметил, что масштабы военных действий увеличиваются. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил Генштабу провести учения с тактическим ядерным оружием. Это связано с тем, что НАТО может стремиться к развёртыванию полномасштабной войны по всему фронту.

Эксперт подчеркнул, что нам не следует расслабляться и думать, что наш враг не хочет с нами воевать. Напротив, он выразил уверенность в том, что НАТО действительно стремится к полномасштабному конфликту.