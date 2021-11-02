В Рязани хотят открыть постоянный центр вакцинации

2 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл заседание правительства, в ходе которого обсудили меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По словам главы региона, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остаётся достаточно серьёзной. Единственным эффективным методом предотвращения распространения коронавирусной инфекции является вакцинация.

В регионе 69 пунктов вакцинации. Все они снабжены вакциной пяти видов, — сообщил Любимов. — Один из них открыт накануне в центре Рязани, в «Точке кипения». Туда можно прийти без записи, действуют 10 окон, где работают медики 8-ти больниц и поликлиник, а также волонтеры.

Губернатор поручил открыть в Рязани центр вакцинации на постоянной основе. В нём регулярно можно будет делать прививки от коронавируса и гриппа.

Прошу в двух недельный срок представить предложение о том, где открыть постоянный центр вакцинации, где люди будут в будущем вакцинироваться. Мы должны этот механизм отработать: в хорошей доступности для жителей либо построить модульный центр, либо воспользоваться помещениями медназначения, которые по каким-либо причинам были законсервированы.

Также в регионе открывается call-центр. С 08 до 20 часов в нём будут работать волонтёры. Рязанцев проконсультируют по вопросам вакцинации, оказания медицинской помощи, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.