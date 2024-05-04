Названы дачные сорняки, смертельно опасные для домашних животных

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал NEWS.ru, что самыми опасными сорняками на дачном участке являются хмель, аконит, наперстянка, лютик и белладонна.

Лютик может быть смертельно опасен для домашних животных. Сок аконита вызывает раздражение и ожог кожи. Наперстянка опасна как для людей, так и для животных.

При поверхностном контакте с лютиком возникает раздражение, а при попадании на слизистые — сильный ожог. Для домашних животных эта культура является смертельной опасностью. Белладонна содержит химические вещества, которые вызывают одышку, галлюцинации, учащённое сердцебиение и судороги. Безвременник — это сильнейший яд растительного мира.

Также Никита Чаплин отметил, что борщевик — это особо токсичный сорняк, и его присутствие на садовом участке нельзя игнорировать. Уничтожить это вредное для сельского хозяйства растение можно либо механическим удалением из почвы, либо с помощью специальных химических препаратов — гербицидов.