Юрист напомнила о выплатах россиянам к Дню Победы

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны Указом Президента РФ от 24.04.2019 № 186 предусмотрено ежегодное федеральное денежное пособие в размере 10 тысяч рублей. Об этом рассказала Анастасия Елисеева, партнёр юридической компании «Мокров и Партнёры».

Для получения выплаты необходимо иметь гражданство Российской Федерации, постоянно проживать в России или в Латвии, Литве или Эстонии. Также требуется подтвердить льготный статус, который свидетельствует об участии в событиях Великой Отечественной войны.

Кроме того, в некоторых регионах могут быть предусмотрены единовременные выплаты ко Дню Победы. В Москве, например, такие выплаты назначаются и выдаются в виде целевой материальной помощи пенсионерам, которые получают пенсию или пожизненное денежное содержание. Размер выплаты зависит от льготной категории и составляет от 10 до 25 тысяч рублей.

В Московской области также принято постановление, которое устанавливает единовременную выплату ко Дню Победы. Размер выплаты зависит от категории граждан и составляет от 15 до 25 тысяч рублей. Право на получение выплаты имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы (вдовцы) участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также лица, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда» и труженики тыла.

Кроме того, юрист отметила, что выплаты ко Дню Победы могут устанавливаться и на муниципальном уровне.