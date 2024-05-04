Суббота, 4 мая, 2024

Две машины замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене

Автор: powder

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Автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса, принадлежащие арестованному замминистру обороны Тимуру Иванову, перешли его бывшей жене Светлане Ивановой, выяснило РИА Новости.

Это произошло в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод.

Машины были указаны в декларации Иванова за 2019 год. В начале прошлого года их владельцам стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными Ивановой.

За Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за превышение скорости на полторы тысячи рублей.

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