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Тонну наркотиков изъяли у наркобанды из Украины под Владимиром

Во Владимирской области была изъята почти тонна наркотиков, задержаны четыре гражданина Украины, которые работали в нарколаборатории, и шесть межрегиональных курьеров. Об этом пишет портал «АиФ» со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

В ходе операции, которая шла пять месяцев, была найдено около тонны наркотического средства α-PVP, более 1800 килограммов прекурсоров, свыше 80 единиц лабораторного оборудования.

Отметим, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Все фигуранты заключены под стражу.

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