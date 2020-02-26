Тонну наркотиков изъяли у наркобанды из Украины под Владимиром

Во Владимирской области была изъята почти тонна наркотиков, задержаны четыре гражданина Украины, которые работали в нарколаборатории, и шесть межрегиональных курьеров. Об этом пишет портал «АиФ» со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.

В ходе операции, которая шла пять месяцев, была найдено около тонны наркотического средства α-PVP, более 1800 килограммов прекурсоров, свыше 80 единиц лабораторного оборудования.

Отметим, что по данному факту возбуждено уголовное производство. Все фигуранты заключены под стражу.