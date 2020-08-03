Страховщики не оплатят самолечение от COVID-19 в Турции

Если турист заболел коронавирусом во время отдыха, полис покроет анализы и тесты по назначению врача, лечение и госпитализацию — при условии, что не будет превышена страховая сумма, сообщили «Известиям» представители крупных туроператоров.

Также будут оплачены и медико-транспортные расходы, уточнили в ANEX Tour. При невозможности вылететь плановым обратным рейсом заболевшему компенсируют новые билеты, сказали в пресс-службе «Библио Глобус». По данным оператора, туристам, контактировавшим с больным в самолёте, придётся провести две недели на карантине. Если COVID-19 подтвердится и у них, обсервацию оплатят. На вопрос, нужно ли контактировавшим, но не заразившимся платить самим, в «Библио Глобусе» не ответили.

Страховщики, включая «Ренессанс-страхование», «АльфаСтрахование», «Росгосстрах Жизнь», страховой дом ВСК и «Зетта Страхование», подтвердили информацию, которую предоставили туроператоры. Их представители отметили, что сейчас туристы нервничают и часто приходят с вопросами о том, будут ли их лечить в случае заболевания COVID-19.

«Стандартный полис выезжающего за рубеж покрывает риски заболевания коронавирусом. Но страховая откажет в выплате туристу, который поедет в страну, где официально введён режим эпидемии, и об этом было известно до начала запланированного путешествия», — сказал Алексей Коптев, курирующий в «Зетта Страхование» продукты для выезжающих за рубеж.

По его словам, также не стоит рассчитывать на выплату, если попробовать лечиться самостоятельно, без назначения врача, или даже просто сделать тест на COVID-19.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Турное предчувствие: покроет ли страховка в агентстве лечение COVID-19 в Турции

