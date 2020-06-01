Сосед рассказал о семье в Оренбуржье, где силой забрали детей

Житель поселка Тюльпанный в Оренбургской области рассказал об условиях, в которых жила многодетная семья, где сотрудники правоохранительных органов силой забрали детей. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Прокуратура начала проверку. Сообщается, что полицейские сначала уговаривали женщину отдать детей, но, когда она попыталась прогнать стражей правопорядка, они силой забирали малышей, а на женщину надели наручники. Отмечается, что дети жили в аварийном доме. Ранее мать пятерых детей три раза привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Всех детей изъяли из семьи, их здоровью ничего не угрожает.
«Детей забрали, думаю, ни за что. Вода есть в доме, все нормально. Семья порядочная», – заявил мужчина.
Сосед не увидел ничего странного в условиях, в которых жили дети. По предварительной информации, ранее семья обращалась за помощью с жильем.
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