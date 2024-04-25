Новую школу в Касимове построят до конца 2024 года

Новую школу в Касимове планируется построить до конца 2024 года. Об этом сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.

Здание на 960 учеников строится в рамках национального проекта «Современная школа».

Вчера Бахилов посетил стройплощадку вместе с министром строительного комплекса Рязанской области, Касимовским межрайонным прокурором, представителями подрядчика. Во время совещания участникам напомнили о соблюдении графика работ, ответственности за его нарушение, качестве материалов.