Четверг, 25 апреля, 2024

Новую школу в Касимове построят до конца 2024 года

Автор: 7info

Опубликовано

Новую школу в Касимове планируется построить до конца 2024 года. Об этом сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.

Здание на 960 учеников строится в рамках национального проекта «Современная школа».

Вчера Бахилов посетил стройплощадку вместе с министром строительного комплекса Рязанской области, Касимовским межрайонным прокурором, представителями подрядчика. Во время совещания участникам напомнили о соблюдении графика работ, ответственности за его нарушение, качестве материалов.

— Основная задача сегодня — не снижать темпы строительства и не допустить отставания от графика производства работ, — написал Бахилов.

Новую школу в Касимове построят до конца 2024 года
Новую школу в Касимове построят до конца 2024 года
Новую школу в Касимове построят до конца 2024 года

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