В Оренбуржье из просившей помощи семьи силой изъяли пять детей

Сотрудники органов опеки с помощью полицейских буквально отняли пятерых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный Оренбургской области. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места событий.
Сообщается, что ранее семья обращалась за помощью с жильем. Их дом находился в аварийном состоянии, долгое время они в нем не проживали. На этих кадрах видно, как представители властей силой выхватывают плачущего малыша у женщины, ее скручивают.
Отмечается, что изъятие детей проводили без судебных приставов, а также без соответствующего решения суда. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова взяла ситуацию под контроль.
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