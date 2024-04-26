Пятница, 26 апреля, 2024

В Рязанской области ужесточили правила продажи алкоголя

Автор: 7info

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Изображение от Freepik

В пятницу, 26 апреля, на заседании Рязанской областной Думы депутаты внесли изменения в закон, регулирующий розничную продажу алкоголя в региона.

Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев рассказал, что законопроект разрабатывался по поручению губернатора Павла Малкова. В работе над ним принимали участие представители разных органов власти, в том числе и депутаты областной Думы.

Законопроект ограничивает время продажи спиртного с 22.00 до 08.00 в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, кроме ресторанов. Также вводится запрет на продажу алкоголя в том же месте, в котором осуществляется его продажа при оказании услуг общественного питания. Продажу пива и пивных напитков разрешат только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Участники заседания облдумы проголосовали за принятие закона единогласно, вопросов ни у кого не было.

Ключевое решение — запрет так называемых «наливаек» в многоквартирных домах. Также станет невозможным одновременная розничная продажа алкогольной продукции и получение лицензии на общепит.

В Рязанской области ужесточили правила продажи алкоголя
В Рязанской области ужесточили правила продажи алкоголя

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