Оперативная активность в Рязанской БСМП за год увеличилась на 50%, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В 2019 году Больница скорой медицинской помощи начала функционировать в новом здании площадью более 62 тысячи кв.м. БСМП – это многопрофильный лечебно-диагностический центр, оказывающий экстренную специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Здесь проходит плановая и экстренная госпитализация по направлениям «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология», «ортопедия», «гинекология», «урология», «реконструктивная хирургия» и другие.

Сейчас одновременно в больнице работает 16 операционных, одна из них для малоинвазивных случаев. Ранее здесь задействовалось только 8 операционных. В связи с загруженностью больницы на полную мощность сократились сроки оказания медицинской помощи пациентам. Возможность госпитализации при экстренной хирургической патологии получили и жители ряда районов области, что ранее было недоступно.

Помимо традиционных методов лечения врачи БСМП освоили новые, например, эндоваскулярный гемостаз, то есть малоинвазивный метод остановки кровотечений. Используется в том случае, когда операбельный риск очень высокий. Кроме того, внедрили способ установки стентов при абдоминальном ишемическом синдроме с использованием современного ангиографа.

В БСМП открыт травмцентр первого уровня, где работают профильные подразделения кроме торакальной и челюстно-лицевой хирургии. Функционирует противошоковая палата на этапе приемного отделения. В больнице обеспечена возможность посадки вертолета санитарной авиации для того, чтобы крайне тяжелых пациентов эвакуировать в федеральные центры. Благодаря санитарному борту удалось спасти жизни семи пациентам.

На просторных площадях БСМП размещен городской травмцентр, где ежедневно оказывается медицинская помощь более чем пятидесяти пациентам. «Это всего лишь несколько новаций, которые нам удалось внедрить в работу нашего учреждения благодаря поддержке нашего губернатора Павла Викторовича Малкова и регионального минздрава», — прокомментировал главный врач БСМП, профессор Сергей Тарасенко.