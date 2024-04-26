Пятница, 26 апреля, 2024

ТЕХНОНИКОЛЬ создаст бесплатную образовательную программу для школьников в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

ТЕХНОНИКОЛЬ создаст бесплатную образовательную программу для школьников на базе детского технопарка «Кванториум» в Рязани. Первая сессия в рамках инициативы состоялась 25 апреля. Эксперты компании рассказали ученикам о принципах экономики замкнутого цикла, сообщает пресс-служба компании.

Образовательная программа ТЕХНОНИКОЛЬ станет частью ежегодного расписания «Кванториума» и будет систематически дополнятся новыми темами по экологии, естественным наукам и другим направлениям. Эксперты компании совместно с преподавателями «Кванториума» будут вести уроки один раз в неделю. Реализация программы рассчитана на 2024–2025 гг. Все школы Рязанской области могут подать заявки на участие в образовательной сессии. Посещать лекции школьники могут вместе с преподавателями. Актуально расписание и темы будут размещены на сайте технопарка.

Основная цель образовательной программы — рассказать и показать школьникам, родителям и преподавателям, как происходит процесс производства строительных материалов на современных заводах. Программа затрагивает значимые аспекты: жизненный цикл продукции, ее переработка, применение вторичного сырья для создания строительных материалов.

На первой сессии представители компании рассказали об экономике замкнутого цикла на примере производства строительных пленок и экструзионного пенополистирола (XPS). Школьники узнали не только об основных свойствах, характеристиках и применений продукции, но и о существующих технологиях переработки отслуживших продуктов и добавлении их при производстве новых материалов.

«Ни одна строительная конструкция не может обойтись хотя бы без одной пленки. Для того чтобы строение служило долго и выполняло энергоэффективную функцию, оно должно быть грамотно и качественно защищено. Современные технологии позволяют нам не только производить качественные строительные материалы из пищевых и строительных отходов, но и минимизировать воздействие на окружающую среду», — сказал Руслан Кобозев, технический директор направления «Нетканые материалы» подразделения «Битумные материалы и гранулы» ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Любая деятельность человека так или иначе влияет на окружающую среду. Мы стремимся защищать и сохранять нашу планету, способствуя снижению выбросов углекислого газа и сокращению использования природных ресурсов при производстве строительных материалов. Я рада поделиться знанием, опытом и мастерством компании с подрастающим поколением и рассказать о новых технологичных возможностях строительной индустрии в области экологии», — поделилась во время своего выступления Валерия Лычиц, руководитель технической службы, направления «Полимерная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

«Как говорила одна из моих учениц: „Не только у кошек девять жизней“. Будущее за грамотной сортировкой отходов с последующей переработкой. Однако, взрастить общество с правильным отношением к отходам — задача непростая. Данные сессии — это еще одна монета в копилку экопродвижения. Надеюсь, что у нас все получится!», — заявил Никита Федин, директор детского технопарка «Кванториум».

Детский технопарк «Кванториум» — это формат бесплатного дополнительного образования для детей от 9 до 17 лет в сфере инженерных и естественно-научных направлений с самым технологичным оборудованием.

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