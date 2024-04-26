Пятница, 26 апреля, 2024

Масштабный рейд по дворам прошёл в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани прошел масштабный рейд, в котором приняли участие представители разных городских служб: префектур, управления энергетики и ЖКХ, управления административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Проверки прошли во всех районах города.

Что нашли:

Замусоренные и не обустроенные контейнерные площадки: без твердого основания, со сломанными ограждениями и контейнерами.

Неубранные прилегающие территории: участки вдоль заборов дворов, которые, согласно правилам, должны содержать в чистоте управляющие компании.

Автомобили, припаркованные на зеленых зонах: по ним будут составлены протоколы и выписаны штрафы.

Управляющим компаниям будут направлены предписания об устранении нарушений. Рейды будут проходить на регулярной основе.

Всего проверили 50 дворов, которые находятся в ведении 23-х управляющих организаций.

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