Прокуратура требует убрать несанкционированную свалку в Касимовском районе

Касимовской межрайонной прокуратурой приняты меры, направленные на ликвидацию несанкционированной свалки ТКО, сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

Межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а также требований пожарной безопасности на территории Гусевского городское поселения.

Установлено, что в нарушение требований закона в границах муниципального образования расположена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов общей площадью более 40 кв. м.

По данному факту главе администрации внесено представление, по постановлению прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.