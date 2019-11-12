«Руки-Базуки» закончились: Кирилл Терешин госпитализирован

Блогер Кирилл Терешин, который более известен под своим псевдонимом «Руки-Базуки», угодил в больницу. Мистер Синтол обратился к врачам после того, как у него началось воспаление в накаченных мышцах.

Он попросил специалистов удалить искусственные бицепсы. Теперь Кирилл проходит обследование перед операцией в одной из клиник столицы.

Вскоре медики будут выкачивать из организма Терешина синтетические жидкости. Таким образом, «Руки-Базуки» потеряют свою актуальность, сообщает Рамблер.

Фото: скриншот из видео