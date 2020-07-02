Россияне сделали подкоп в тюрьме и едва не сбежали на Украину

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В Димитровградской исправительной колонии в Ульяновской области двое заключенных едва не сбежали за границу. Об этом пишет портал «Улпресса».

Сообщается, что осужденные сделали 20-метровый подкоп под стенами тюрьмы. На свободе их ожидал сообщник. Планировалось, что он отвезет беглецов на территорию Украины. Мужчина должен был помочь им перейти границу.

Отметим, что подкоп вовремя обнаружили сотрудники тюрьмы. В настоящий момент в учреждении работает следственная группа.