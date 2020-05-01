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Любовники зарубили арендодателя и сами рассказали об этом

Алексей Агеев

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37-летнего мужчину и 46-летнюю женщину осудят в Кургане за жестокое убийство. Преступление было совершено в ноябре минувшего года.

Любовники употребляли спиртное на съемной квартире на улице Мостостроителей. В их компании находился арендодатель. В ходе посиделок хозяин жилья высказал паре недовольство тем, что они несвоевременно оплатили жилье. Начался конфликт, который завершился тем, что разъяренный квартирант, вооружившись топором, нанес арендодателю 16 ударов по голове и шее. В итоге потерпевший умер.

После этого любовники отнесли труп мужчины в соседний заброшенный дом, похитили у него 10 000 рублей, а затем сожгли паспорт убитого. Спустя некоторое время сожители рассказали во время попойки другому приятелю, что убили арендодателя. Гражданин отнесся к рассказу серьезно и сообщил о ЧП в полицию. Подозреваемые задержаны. Теперь им грозит серьезное тюремное наказание, сообщает «Регион online».

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