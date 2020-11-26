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Известная американская певица Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для тизера к новому клипу

Елена Лобанова

Известная американская певица, танцовщица и актриса Дженнифер Лопес снялась полностью обнаженной для тизера к своему новому клипу на песню In the Morning. Соответствующий превью-ролик и обложку знаменитость выложила в соцсети Instagram. 

Дженнифер Лопес 51 год, но благодаря усердным тренировкам и здоровому образу жизни, она выглядит намного моложе своих лет. Своими впечатляющими формами женщина решила поделиться со всеми своими поклонниками. На фотографии певица стоит боком, немного выгнув спину. При этом грудь она прикрывает своей рукой, которой опирается на коленку. 

— Сюрприз. Это официальная обложка для In the Morning! — поделился Дженнифер Лопес. 

Фотографами стали Мерт Алас и Маркус Пиггот.

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