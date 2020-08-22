Грудь Виктории Дайнеко едва не вывалилась из платья

Певица Виктория Дайнеко находится в Америке и не может вернуться в Россию из-за ограничений по Covid-19. Однако это ее не расстраивает, девушка постоянно выкладывает снимки в Инстаграм и развлекает поклонников.

На этот раз артистка продемонстрировала фигуру в зеленом платье с глубоким декольте. Снимок вызвал настоящий фурор в соцсетях, хотя Дайнеко в публикации сделала акцент на новой прическе.

«Все-таки каре выглядит классно, жаль только это кайф на 2-3 месяца, а потом ждёшь когда же снова будет привычная длина», – написала под фото звезда.

Однако фанаты не обратили никакого внимания на прическу Виктории. Все начали комментировать вырез на платье и грудь, отметив, что снимок является очень откровенным, пишет МК.