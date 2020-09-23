Финансирование 5G в России хотят сократить почти в шесть раз

Финансирование сетей 5G в России хотят сократить почти в шесть раз — с 43 млрд рублей до 7,4 млрд рублей. В Минцифры подготовили соответствующий документ, с которым ознакомились «Известия».

Снижение финансирования планируется на период с 2021 по 2024 годы. Таким образом в 2021 году на эти цели предлагается направить 504,5 млн рублей, в 2022-м — 3,5 млрд, в 2023-м — 1,7 млрд рублей, в 2024-м — 1,6 млрд рублей.

Изменение финансирования связано с утверждением 21 июля президентом РФ Владимиром Путиным новых национальных целей развития до 2030 года, пояснил «Известиям» Константин Ганеев, замруководителя направления проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» аналитического центра при правительстве РФ.

Далее премьер-министр Михаил Мишустин поручил скорректировать нацпроекты к осени, синхронизировав их с формированием бюджета на ближайшие три года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: На небывалой частоте: финансирование 5G могут сократить в шесть раз.