Эксперты: Медицинские маски вредны, перчатки бесполезны против COVID-19

Эксперты рассказали, что медицинские маски не только не уберегают от коронавируса, но и могут быть опасными. Исследование было опубликовано изданием MedicalXpress.

Специалисты полагают, что маски позволяют людям ошибочно думать, что они находятся в безопасности. При этом носящие маску забывают о профилактических мерах. Также эксперты отметили, что люди не следят за прилеганием маски, прикасаются к ней, увеличивая шанс на заражение.

Исследователи заверили, что перчатки также не спасают на 100 процентов от COVID-19, если трогать ими лицо. Уточняется, что использующие перчатки люди забывают о гигиене рук, сообщает Ферра.

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