Ученые назвали общие черты у умерших от COVID-19

Ученые выделили общую черту у умерших от эпидемии COVID-19. У 50 процентов скончавшихся имелось как минимум три хронических недуга.

При этом 25 процентов погибших страдали от одной или двух болезней. Треть умерших имела проблемы с сердечно-сосудистой системой. 75 процентов страдали от повышенного давления, у 35 процентов имелся сахарный диабет.

Такие выводы были сделаны после проведения анализа летальных исходов от коронавируса в Италии. Отметим, что средний возраст скончавшихся в данной стране составляет 79,5 лет. Все мужчины в возрасте до 40 лет умерли, имея хронические заболевания, сообщает Регион Онлайн.