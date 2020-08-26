Агата Муциенице выложила эротичное фото с отдыха

Актриса Агата Муциенице, которая недавно разошлась со своим экс-мужем Павлом Прилучным, шокировала фанатов снимком с отдыха. Фото звезда выложила в Инстаграм.

Перед камерой артистка позировала в маленьком и ярком бикини. Она плавала на надувном круге в бассейне. При этом грудь Агаты была отчетливо видна, так же, как и подтянутые формы фигуры.

«Поймала за хвост последние деньки лета! А вы чем занимаетесь?», – подписала пост Агата.

В комментариях пользователи сети назвали грудь Агаты «смертельным оружием» и «бомбическим орудием». Нашлись и те, кто заметил, что фотографии сделаны награни пошлости, пишет МК.