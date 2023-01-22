Воскресенье, 22 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области задержали водителя без прав

На главнуюНовости Рязани
Фото Пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

В Клепиковском районе сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали водителя, не имевшего права на управление ТС.

Наряд Росгвардии получил сообщение из полиции, что по улице Молодёжной в Туме с нарушениями ПДД движется Chevrolet Lanos.

В ходе проверки документов было установлено, что водитель 1996 года рождения был лишён права на управление ТС.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полицейским.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации