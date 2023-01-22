В Рязанской области задержали водителя без прав

В Клепиковском районе сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали водителя, не имевшего права на управление ТС.

Наряд Росгвардии получил сообщение из полиции, что по улице Молодёжной в Туме с нарушениями ПДД движется Chevrolet Lanos.

В ходе проверки документов было установлено, что водитель 1996 года рождения был лишён права на управление ТС.

Росгвардейцы задержали нарушителя и передали его полицейским.