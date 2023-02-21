Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области пропал подросток

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Источник: Поисково-спасательный отряд "Мещера" г. Рязань ВКонтакте

Жителей Рязанской области просят помочь в поисках 16-летнего подростка. Никита Александрович Самохин пропал 17 февраля 2023 года.

Информация появилась в группе Поисково-спасательный отряд «Мещера» г. Рязань ВКонтакте.

Приметы: Рост 177 см, худощавого телосложения, тёмные волосы, карие глаза.

Одежда: чёрная куртка, чёрные брюки, кроссовки.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить:

По телефонам: +7 (4912) 51-21-71, +7 (920) 980-21-71, +7 (929) 067-16-50

или через форму обратной связи.

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