Машинист «Паровоза Победы» рассказал о своей работе

Во вторник, 7 мая, на железнодорожном вокзале Рязань-2 побывал ретро-поезд «Паровоз Победы» Серго Орджоникидзе серии СО17-3241. Корреспондент 7info смогла пообщаться с машинистом паровоза Евгением Хохловым.

— Как долго вы учились на машиниста паровоза?

— Учился 3 месяца, переучивался с машиниста электровоза. Сам являюсь бывшим машинистом пассажирского движения.

— Почему вы выбрали именно паровоз?

— С 2009 года я водил пассажирские поезда. Перевелся именно на паровоз, так как с детства любил эту технику. Конкретно в должности машиниста работаю с февраля этого года, до этого 2 года был помощником.

— Расскажите, какого это, управлять паровозом, а не поездом? Насколько это сложно?

— Паровоз — это, прежде всего, машина живая, тут все основано именно на ручном круге. То есть, как ты его обслужишь, как ты его натопишь, какой будет уголь — от этого зависит ход паровоза. Если сравнивать с современными поездами, то разница большая. Там машинист сидит, практически ничего не делает, только дёргает 2 ручки. Здесь же ручной труд, разница колоссальная.

— Где сейчас применяются паровозы?

— В туристических поездах, для съёмок фильмов, также продолжают использоваться в некоторых хозработах. Но, в основном, это инициатива по сохранению культурного наследия.

Евгений Хохлов принимал участие в съёмках фильма режиссёра Виктора Рыжакова, который выйдет в сентябре.