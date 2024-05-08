Среда, 8 мая, 2024

Машинист «Паровоза Победы» рассказал о своей работе

Автор: 7info

Опубликовано

Во вторник, 7 мая, на железнодорожном вокзале Рязань-2 побывал ретро-поезд «Паровоз Победы» Серго Орджоникидзе серии СО17-3241. Корреспондент 7info смогла пообщаться с машинистом паровоза Евгением Хохловым.

— Как долго вы учились на машиниста паровоза?

— Учился 3 месяца, переучивался с машиниста электровоза. Сам являюсь бывшим машинистом пассажирского движения.

— Почему вы выбрали именно паровоз?

— С 2009 года я водил пассажирские поезда. Перевелся именно на паровоз, так как с детства любил эту технику. Конкретно в должности машиниста работаю с февраля этого года, до этого 2 года был помощником.

— Расскажите, какого это, управлять паровозом, а не поездом? Насколько это сложно?

— Паровоз — это, прежде всего, машина живая, тут все основано именно на ручном круге. То есть, как ты его обслужишь, как ты его натопишь, какой будет уголь — от этого зависит ход паровоза. Если сравнивать с современными поездами, то разница большая. Там машинист сидит, практически ничего не делает, только дёргает 2 ручки. Здесь же ручной труд, разница колоссальная.

— Где сейчас применяются паровозы?

— В туристических поездах, для съёмок фильмов, также продолжают использоваться в некоторых хозработах. Но, в основном, это инициатива по сохранению культурного наследия.

Евгений Хохлов принимал участие в съёмках фильма режиссёра Виктора Рыжакова, который выйдет в сентябре.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма

В Шацком районе прошел автопробег в честь Дня Победы

Тарзан сделал заявление после выступления Наташи Королёвой в Кремле

Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны

Бастрыкин затребовал доклад по делу пропавшего рязанца Сергея Пинтелина

Мошенники обманули пенсионера из Рыбного на 2,7 млн рублей

В Шилово возобновят отопительный сезон

Истории проекта «Свидетели поры огневой» зазвучали благодаря поддержке ТЕХНОНИНОКЛЬ

Синоптик сообщила, когда в Москву вернется тепло

Работающие в снег фонтаны сняли на видео в Рязани

Мирослава Буш рассказала, чего ждать от новолуния 8 мая

Житель Оренбургской области расчленил девушку и «искал» ее вместе с волонтерами

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Сериал «Король и Шут» получит продолжение в виде фильма

Новости мира
По словам режиссёра, это будет «полная перезагрузка» проекта. Съёмки фильма начнутся осенью и продлятся около трёх месяцев.

В Шацком районе прошел автопробег в честь Дня Победы

Новости Рязани
Акция прошла днем 8 мая.

Тарзан сделал заявление после выступления Наташи Королёвой в Кремле

Новости мира
Владимир Владимирович — мой президент! Горжусь им и желаю ему максимум здоровья и человеческого счастья

Рязанские школьники создали аудиокнигу воспоминаний детей войны

Новости Рязани
Книга вышла в Рязани в 2022 году, а ее печатное презентовали ровно год назад.

Бастрыкин затребовал доклад по делу пропавшего рязанца Сергея Пинтелина

Новости Рязани
По данным ведомства, в отношении участников охоты уже возбуждены два уголовных дела, кроме того, расследуется дело об исчезновении Пинтелина.