В Рязани из «Газели» на дорогу выпали канистры с топливом

В Рязани из движущейся «Газели» на дорогу выпали канистры с топливом. Об этом сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ».
По словам подписчика, инцидент случился вечером 7 мая около остановки общественного транспорта у нефтезавода.
В Рязани из движущейся «Газели» на дорогу выпали канистры с топливом. Об этом сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ».
По словам подписчика, инцидент случился вечером 7 мая около остановки общественного транспорта у нефтезавода.
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