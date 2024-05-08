В Рязани из «Газели» на дорогу выпали канистры с топливом

В Рязани из движущейся «Газели» на дорогу выпали канистры с топливом. Об этом сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ».

По словам подписчика, инцидент случился вечером 7 мая около остановки общественного транспорта у нефтезавода.