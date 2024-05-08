Среда, 8 мая, 2024

В Рязани из «Газели» на дорогу выпали канистры с топливом

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани из движущейся «Газели» на дорогу выпали канистры с топливом. Об этом сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | ЖИЗНЬ РЯЗАНИ».

По словам подписчика, инцидент случился вечером 7 мая около остановки общественного транспорта у нефтезавода.

— Догнать автомобиль не получилось, на сигнал световые и звуковые сигналы водитель не отреагировал, канистры остались на обочине, — пишет автор поста.

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