В апреле в Рязанской области родились Алтай и Виталина

Главное управление ЗАГС Рязанской области назвало самые популярные и редкие имена, которые рязанцы давали новорожденным детям в апреле 2024 года.

Девочек чаще всего называли Василиса — 12 раз. На втором месте по популярности — 9 раз — сразу три имени: Варвара, Дарья, Ксения.

Следующие в списке:

Анна, Виктория, Ева, Полина, София — 8.

Алиса, Алёна, Вероника, Кира — 7.

Ангелина, Екатерина — 6.

На свет появилось 14 мальчиков, которым дали имя Максим, 12 Михаилов и Матвеев, 10 Александров. По 8 раз детей называли Иван и Дмитрий, 7 мальчиков получили имя Илья, по 6 — Артём, Владимир, Тимофей.

Среди редких имён девочек: Аделина, Юлия, Оксана, Николь, Наталья, Маргарита, Виталина, Аниса, Алеся, Алевтина.

У мальчиков: Алтай, Юрий, Станислав, Симеон, Тихон, Игнатий, Демьян, Игорь, Василий, Анатолий.