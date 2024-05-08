Денис Тараканов стал заместителем министра труда и соцзащиты Рязанской области

Заместителем министра труда и соцзащиты населения Рязанской области стал Денис Тараканов. По информации пресс-службы регионального правительства, именно в этом качестве он присутствовал на семейном фестивале, приуроченном к Дню Победы.

Ранее сообщалось, что Тараканов может возглавить министерство.

Денису Тараканову 35 лет. Чиновник родился в нижегородском Дзержинске, закончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета.

Место министра труда и соцзащиты Рязанской области остаётся вакантной после назначения Натальи Суворовой зампредом правительства региона.