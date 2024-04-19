Пятница, 19 апреля, 2024

Новым министром труда Рязанской области может стать Денис Тараканов

Автор: 7info

Опубликовано

Денис Тараканов. Фото: правительство Липецкой области

Как стало известно РИА 7info, новым руководителем министерства труда и социальной политики Рязанской области может стать Денис Тараканов. Сегодня же эту информацию подтвердил и телеграм-канал «Рязинформбюро».

По нашим данным, нового министра официально представят уже на следующей неделе.

По данным СМИ, Тараканов трудится в должности заместителя начальника управления социальной политики Липецкой области. Он один из финалистов конкурса «Лидеры России-2023».

Денису Тараканову 35 лет. Он родился в нижегородском Дзержинске. Чиновник закончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета.

Место министра труда и соцзащиты Рязанской области остаётся вакантной после назначения Натальи Суворовой зампредом правительства региона.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Группа MBAND в обновлённом составе выйдет на сцену в «Новой Фабрике звёзд»

Молодая невеста разбилась насмерть на подаренном электросамокате

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Днепропетровске

В Рязанской области посевная площадь будет максимальной за последние 25 лет

В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

«Дом Постниковых» в Рязани воссоздадут на прежнем месте

В Рязани ищут наследников девяти квартир в разных районах

Полицейские пресекли в Касимовском районе незаконную рубку леса

«М5 Молл» приглашает рязанцев в путешествие по русским сказкам и на цирковое шоу

Рязанские газовики выявили 18 случаев вмешательства в работу приборов учёта

Уровень воды в Оке в Рязани продолжает уменьшаться

В ДТП в Касимовском районе пострадал 31-летний водитель

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Группа MBAND в обновлённом составе выйдет на сцену в «Новой Фабрике звёзд»

Новости мира
На отчетном концерте зрителей ждет возрождение легендарного бойзбенда.

Молодая невеста разбилась насмерть на подаренном электросамокате

Новости Рязани
4 мая должно было состояться бракосочетание, но невеста до этого дня не дожила.

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Днепропетровске

Новости мира
В «Укрзализныце» заявили о повреждении инфраструктуры не только в городе, но и в области.

В Рязанской области посевная площадь будет максимальной за последние 25 лет

Новости Рязани
Ожидается, что общая посевная площадь в регионе с учётом озимых, яровых и многолетних достигнет 1 млн 130 тысяч гектаров, это рекордное значение за четверть века, и на 2% больше прошлого года.

В «Доме Запольской» в Рязани разместят музей

Администрация
Старинное здание находится на Соборной площади. Сейчас в нём идут строительные работы с сохранением исторической кирпичной кладки.