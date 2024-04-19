Новым министром труда Рязанской области может стать Денис Тараканов

Как стало известно РИА 7info, новым руководителем министерства труда и социальной политики Рязанской области может стать Денис Тараканов. Сегодня же эту информацию подтвердил и телеграм-канал «Рязинформбюро».

По нашим данным, нового министра официально представят уже на следующей неделе.

По данным СМИ, Тараканов трудится в должности заместителя начальника управления социальной политики Липецкой области. Он один из финалистов конкурса «Лидеры России-2023».

Денису Тараканову 35 лет. Он родился в нижегородском Дзержинске. Чиновник закончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета.

Место министра труда и соцзащиты Рязанской области остаётся вакантной после назначения Натальи Суворовой зампредом правительства региона.