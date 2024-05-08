Среда, 8 мая, 2024

Тренер детской футбольной команды погиб во время матча в Сочи

Автор: 7info

Опубликовано

Тренер детской партнерской школы «Динамо» Егор Кашин погиб во время футбольного матча в Сочи. Ему пробили локтем височную кость, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации источника, Кашин находился в Сочи с командой на турнире. 7 мая там прошёл товарищеский матч между тренерами «Динамо» и местной любительской командой.

При счёте 2:2 местный игрок ударил соперника в висок локтем. Травма для 23-летнего Егора оказалась смертельной. У молодого человека началось кровоизлияние в мозг, он скончался на поле.

Baza пишет, что в 2022 году Кашин проходил просмотр в подмосковной команде «Знамя Труда». Во время тренировки футболист упал в обморок, у него запал язык. Тогда спортсмена удалось спасти, в этот раз медики оказались бессильны.

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