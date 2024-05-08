Леус: Солнце бурлит, но магнитосфера Земли остаётся в зелёной зоне

Солнце бурлит, но магнитосфера Земли остаётся в зелёной зоне. Об этом написал утром 8 мая в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

По его словам, на Солнце продолжаются проявления активности.

За прошедший вторник было зафиксировано более десяти вспышек среднего уровня, класса М. Сегодня день начался с трёх таких же вспышек, а затем произошла одна сильная вспышка, балла Х1,0, которую наблюдали около 4 часов 40 минут по московскому времени.

Прогнозы состояния геомагнитного поля на ближайшие три дня остаются благоприятными. Ожидается, что магнитосфера Земли будет находиться в диапазоне от спокойной до неустойчивой.