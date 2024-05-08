Среда, 8 мая, 2024

В Рязани планируют развивать Солотчинский парк

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл выездное совещание, посвящённое развитию Солотчинского парка.

На месте глава региона обсудил планы развития этой территории с представителями правительства области и администрации Рязани. В обсуждении участвовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артём Никитин, председатель регионального комитета инвестиций и туризма Дмитрий Нефёдов и заместитель главы администрации г. Рязани Михаил Ромодин.

По итогам совещания Павел Малков отметил: «Помимо известной „Тропы Паустовского“, мы планируем создать новые маршруты и тропы. Уже есть идеи, как это сделать. Везде должны быть удобная навигация, лавочки и беседки, арт-объекты, чтобы туристам было легко ориентироваться и иметь возможность передохнуть. Также необходимо системно проводить расчистку лесных массивов и обработку территории против клещей. Отдельная задача — создание прилегающей к парку инфраструктуры: парковки, объектов для отдыха и оздоровления».

Губернатор подчеркнул, что Солотча — это изумительно красивое место, популярное у жителей Рязани и туристов.

«Будем развивать парк, сохраняя при этом уникальную природу Мещерского края», — заявил Павел Малков.

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